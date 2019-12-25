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К 2023 году в Красногвардейском районе появится 10 общественных пространств
Сегодня, 8:15
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К 2023 году в Красногвардейском районе появится 10 общественных пространств

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Работа по созданию комфортной городской среды приурочена к 50-летию района.

В Красногвардейском районе продолжается работа над созданием комфортной городской среды. В 2023 году местные власти планируют подготовить к открытию 10 новых общественных пространств. Об этом сообщила пресс-служба Смольного со ссылкой на главу районной администрации Евгения Разумишкина.

К указанному сроку на Новой Охте завершится благоустройство Новоохтинского парка. Специалисты займутся подключением освещения, обустройством скейт-зоны, спортивной и детской площадки. Также следующим летом  ЖК "Цветной город" обретёт Пейзажный парк площадью в 42 га, а к осени 2024 года там планируют организовать прогулочную набережную и рыночную площадь. 

Разумишкин уточнил, что работы приурочены к 50-летнию района в 2023 году. На данный момент администрация уже открыла Заневский парк, а к концу года для жителей будет доступна пешеходная часть набережной Охты-Оккервиля и закончится благоустройство первого этапа Новоохтинского парка. 

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Фото: Pxhere

Теги: благоустройство, красногвардейский район, общественные пространства, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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