В КРТИ объяснили, почему не убирают строительный мусор на улице Кораблестроителей

Piter.tv обратил внимание на жалобы горожан, которые недовольны состоянием участка и строительным мусором, который по их словам, лежит уже несколько лет.

В пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры объяснили неблагоустроенность участка у дома №35 по улице Кораблестроителей.

Как узнала редакция, по указанному адресу располагается вентиляционный ствол шахты №467, который относится к объекту "Строительство участка Невско-Василеостровской линии метрополитена от станции "Приморская" до станции "Улица Савушкина" ("Беговая"), включая станцию "Новокрестовская". Его строил подрядчик ОАО "Местрострой". Именно компания и должна была в течение гарантийного срока освободить строительную площадку от временных зданий и сооружений, а также провести благоустройство. Однако "Метрострой" был признан банкротом и исполнить свои обязательства не может. Как итог: остановка гарантийных работ.

В настоящее время Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга ведется подготовка конкурсной документации для заключения государственного контракта в 4 квартале 2022. пресс-служба КРТИ.

Фото: ВКонтакте / Живем на Васильевском | Васильевский остров