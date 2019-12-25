Общепит в торговых центрах Петербурга сможет работать при особых условиях

Фуд-корты могут работать на доставку за пределы торгового комплекса.

Во время онлайн-конференции с бизнесом начальник управления развития предпринимательства комитета по промышленной политике Петербурга Сергей Кузин объяснил, как могут работать городские фуд-корты, несмотря на ограничительные меры, сообщила "Фонтанка".

Кузин пояснил, что фуд-корты в ТРЦ "могут работать на доставку за пределы торгового комплекса", но при условии обеспечения закрытия территории самого фуд-корта и кухни.

Посетителей могут обслуживать рестораны, у которых есть отдельный выход на улицу, либо специальный коридор или лифт, которые могут разделить потоки посетителей общепита и магазинов.

Ранее мы писали, что рестораторы Петербурга вновь обратились к Беглову за помощью.

Фото: Piter.TV