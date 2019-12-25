Рестораторы Петербурга вновь обратились к Беглову за помощью 

По мнению предпринимателей, город должен снизить для них налоговое бремя на период действия противоэпидемических мер.

В четверг, 19 ноября, петербургские рестораторы вновь обратились к губернатору Северной столицы Александру Беглову за помощью. Соответствующее письмо появилось в распоряжении редакции Piter.TV.

В союзе заявили, что ограничительные меры из-за пандемии коронавируса привели к снижению оборота в сегменте баров и небольших ресторанов более чем на 50%. Рестораторы отметили, что при этом меры поддержки на фоне новых ограничений отсутствуют.

К сожалению, сейчас позиция власти в отношении бизнеса и его трудностей сформулирована как „придется смириться" сказано в письме

Рестораторы предложили властям снизить налоговое бремя на период действия противоэпидемических мер. Также союз попросил предоставить отсрочку по налоговым платежам и кредитные каникулы и ввести мораторий на проверки надзорными органами.

Ранее мы сообщали о том, что новые коронавирусные ограничения в Петербурге вступят в силу с понедельника.

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