В МАА объяснили, как работа на вынос ухудшит санитарные условия в воздушной гавани.

Общепит в московских аэропортах попросили освободить от QR-кодов. Об этом сообщили журналисты телеканала "360" со ссылкой на обращение исполнительного директора Международной ассоциации аэропортов Сергея Никотина. Специалист в просьбой обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

По мнению экспертов, продажа на вынос может только негативно сказаться на эпидемиологической обстановке в регионе, включая воздушные гавани. Такая форма продажи питания вызовет очереди, в которых люди вряд ли будут поголовно соблюдать социальную дистанцию и носить средства индивидуальной защиты. В МАА отметили, что ограничения по общепиту в аэропортах негативно скажется на условиях для пассажиров, помешают работе авиагавани и плохо скажутся на туристической индустрии. Также ожидаются задержки вылета бортов и транзитных рейсов.

Напомним, что в российской столице и Московской области с 28 июня в рестораны пускают только граждан, которые уже привились от коронавируса, или тех, кто переболел инфекцией за последние полгода. Также посетить заведения можно при отрицательном ПЦР-тесте. Подтвердить это нужно специальным QR-кодом.

Власти Москвы заявили о необходимости ограничений до формирования коллективного иммунитета.

Фото: Piter.tv