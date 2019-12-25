Общепит и торговлю в Петербурге обязали провести вакцинацию 75% сотрудников

Смольный обязал компании в сфере общепита и торговли отчитаться о вакцинации своих работников от гриппа и ОРВИ. Об этом говорится в уведомлении за подписью первого замглавы комитета по промышленной политике и торговле (КППИТ) Александра Ситова. Объём охвата вакцинации — 75% сотрудников.
Отчитаться о вакцинации нужно с 21 октября по 7 декабря. Пока что в письме не говорится о штрафах в случаях срыва сроков или отказа от прививки.
На сегодняшний день прививка от гриппа в России остается добровольной. Но при отказе от нее лица из профессиональных групп риска могут отстранить от работы. Например, непривитых врачей и учителей могут отстранить от работы.
В Петербурге за месяц прививки против гриппа получили более 1,3 млн горожан.
Фото: Pixabay
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