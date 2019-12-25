Непривитых врачей и учителей могут отстранить от работы

Не привитых от гриппа и кори врачей и учителей могут отстранить от работы и не принять на работу в случае возникновения угрозы распространения этих заболеваний. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве подчеркнули, что эти прививки являются хоть и добровольными, но в случае отказа от них могут наступить определенные правовые последствия.
Иммунизация является обязательной для медицинских работников и сотрудников образовательных учреждений. Особенно в этом сезон руководителям организаций рекомендовали обеспечить иммунизацию подчиненных против гриппа.
Массовая вакцинация петербуржцев от коронавируса может начаться в конце года.
Фото: Pixabay.
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