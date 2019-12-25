Непривитых врачей и учителей могут отстранить от работы

В ведомстве подчеркнули, что эти прививки являются хоть и добровольными, но в случае отказа от них могут наступить определенные правовые последствия.

Не привитых от гриппа и кори врачей и учителей могут отстранить от работы и не принять на работу в случае возникновения угрозы распространения этих заболеваний. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве подчеркнули, что эти прививки являются хоть и добровольными, но в случае отказа от них могут наступить определенные правовые последствия.

Иммунизация является обязательной для медицинских работников и сотрудников образовательных учреждений. Особенно в этом сезон руководителям организаций рекомендовали обеспечить иммунизацию подчиненных против гриппа.

Массовая вакцинация петербуржцев от коронавируса может начаться в конце года.

Фото: Pixabay.