  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Непривитых врачей и учителей могут отстранить от работы
Сегодня, 13:13
217
nastya960

Непривитых врачей и учителей могут отстранить от работы

0 0

В ведомстве подчеркнули, что эти прививки являются хоть и добровольными, но в случае отказа от них могут наступить определенные правовые последствия.

Не привитых от гриппа и кори врачей и учителей могут отстранить от работы и не принять на работу в случае возникновения угрозы распространения этих заболеваний. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве подчеркнули, что эти прививки являются хоть и добровольными, но в случае отказа от них могут наступить определенные правовые последствия.

Иммунизация является обязательной для медицинских работников и сотрудников образовательных учреждений. Особенно в этом сезон руководителям организаций рекомендовали обеспечить иммунизацию подчиненных против гриппа.

Массовая вакцинация петербуржцев от коронавируса может начаться в конце года.

Фото: Pixabay.

Теги: грипп, корь, прививки, роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии