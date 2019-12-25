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Массовое прививание петербуржцев вакциной от коронавируса может начаться в конце года
Сегодня, 16:40
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Массовое прививание петербуржцев вакциной от коронавируса может начаться в конце года

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Сейчас вакцину получают только медработники.

В воскресенье, 11 октября, стало известно о том, что в Петербурге горожан планируют привить от коронавируса до конца этого года. Об этом сообщают Невские Новости со ссылкой на комитет по здравоохранению.

В настоящее время, от COVID-19 вакцинируют только медработников. Вакцинация запущена 5 октября. Речь идет о препарате от коронавируса "Спутник V", разработанного центром Гамалеи.

Известно, что прививки уже сделали 27 медработникам Городской больницы №40 и Боткинской больницы.

Ранее мы сообщали о том, что за сутки в Петербурге от коронавируса умер 21 пациент.

Фото:Piter.TV

Теги: коронавирус, массовое прививание
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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