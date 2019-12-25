За сутки в Петербурге от коронавируса умер 21 пациент

Количество смертей в целом по стране 10 октября за сутки - 191.

В воскресенье, 11 октября, стало известно о том, что в Петербурге коронавирус унес за сутки жизни 21 горожанина. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Известно, что количество смертей в целом по стране 10 октября за сутки - 191. Стоит отметить, что за минувшие сутки в Москве умерло больше человек, чем в других регионах страны. Там скончались 35 пациентов.

Общее количество смертей по стране с начала пандемии 22 448 человек.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге за сутки коронавирусом заразились 528 горожан.

Фото:Piter.TV