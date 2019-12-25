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В Петербурге за сутки коронавирусом заразились 528 горожан
Сегодня, 11:50
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге за сутки коронавирусом заразились 528 горожан

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За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 13 634 в 85 регионах.

В воскресенье, 11 октября, стало известно о том, что за 24 часа в Петербурге коронавирусом заболели 528 горожан. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Известно, что минувшие сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 13 634 в 85 регионах. Больше всего коронавирусом заразились в Москве. Там заболели 4501 человек.

Наименьший прирост заболевших в таких регионах, как чеченская Республика (0,3%) и  чувашская Республика (0,4%).

Ранее мы сообщали о том, что за сутки в Петербурге обследовали на COVID-19 свыше 29 тысяч человек.

Фото:Piter.TV

Теги: заболели коронавирусом, коронавирус, коронавирус статистика
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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