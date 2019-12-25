За сутки в Петербурге обследовали на COVID-19 свыше 29 тысяч человек

Под наблюдением медиков остается 3381 человек.

За последние сутки, 9 октября, в Петербурге протестировали на коронавирус 29 670 человек. Такими данными поделился оперативный штаб по борьбе с коронавирусом "Петербург против коронавируса".

Отмечается, что под наблюдением медиков остается 3381 человек, 21 из них – в обсерваторе, 2303 – на самоизоляции. В службе по вопросам коронавируса за сутки поступило 314 вызовов.

Кроме того, с 5 октября в волонтерские ряды вступили 323 петербуржца, еще 127 заявок находятся в обработке.

Также мы сообщали, что в Калининском районе снова заработал волонтерский штаб помощи в период коронавируса. Помощь волонтеров можно запросить на горячей линии по телефону 88002003411.

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