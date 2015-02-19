Общегородской субботник пройдёт в Петербурге 21 октября

За время мероприятий будет отмыт 631 фасад, на 300 спортивных площадках и 1 тыс. детских площадках установят современное оборудование.

21 октября в Петербурге пройдёт общегородской субботник, в рамках которого состоится несколько акций. Об этом пишет "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу комблага.

К ряду мероприятий привлекут детей: маленькие петербуржцы изготовят кормушки и скворечники, соберут пластиковые крышки, очистят городские фасады от граффити. За время мероприятий будет отмыт 631 фасад, на 300 спортивных площадках и 1 тыс. детских площадках установят современное оборудование. Также будет высажено 8 тыс. кустарников и 1,4 тыс. деревьев. Основная их часть появится в Московском района. По словам директора Московского парка Победы Петра Ганиша, в мероприятиях по посадке зелёных насаждений примут участие сотрудники ГУП "ТЭК СПб".

Ещё одной организацией, которая присоединится к субботнику, станет ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга": его специалисты будут отвечать за очистку фонтанов. Наконец, представители "Ленсвета" покрасят трансформаторные будки и заменят оголённые провода на изолированные.

Ранее петербуржцам показали, как будет выглядеть Малоохтинский парк после благоустройства.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)