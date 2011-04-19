Общее количество привитых от коронавируса превысило отметку 2 млн в Петербурге

За минувшие сутки первую дозу вакцины получил 16251 житель Северной столицы.

К концу недели, 14 ноября, количество петербуржцев, сделавших прививку от коронавируса, перевалило за 2 млн человек. Об этом сообщили в эпидемиологической справке Смольного.

Так, в городе на 14 ноября общее число завершивших цикл вакцинации составило 2 014 848 человека. В городе почти 1,9 млн первично прививишихся, без учета однофазной вакцины "Спутник Лайт".

За минувшие сутки первую дозу вакцины получил 16251 житель Северной столицы. Завершили вакцинацию 15811 человек. Добавим, что запас вакцины в городе составляет 608 264 доз. Привиться можно в 177 пунктах вакцинации.

Ранее в Петербурге положительный тест на коронавирус получили более 3,1 тыс. жителей.

Фото: Piter.tv

