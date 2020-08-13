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Общее число заключенных достигло минимума в новейшей истории России

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За пять лет на треть сократилось число рецидивистов.

Общее число заключенных достигло минимума в новейшей истории России. Подозреваемых, обвиняемых и виновных в местах лишения свободы сейчас около 500 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-бюро ФСИН.

Впервые эта цифра стала меньше полумиллиона.

цитата из сообщения пресс-бюро ФСИН

Сейчас в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержится около 496 791 человека, из них 391 614 — с исправительных учреждения. В начале 2019 года в колониях содержалось 463 тысяч человек.

За пять лет на треть сократилось число рецидивистов и на 26% граждан, которые нарушили УК впервые.

Во ФСИН отмечают, что снижение количества заключённых — следствие либерализации уголовно-исправительной политики. В ведомстве отметили, что в последние годы широко применяются наказания без лишения свободы. Правонарушений меньше не становятся, облегчаются нарушения.

Ранее Цепкало объявил о создании "Фронта национального спасения" Белоруссии.

Видео: AP Archive

Теги: заключенные, тюрьма, фсин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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