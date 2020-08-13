Общее число заключенных достигло минимума в новейшей истории России. Подозреваемых, обвиняемых и виновных в местах лишения свободы сейчас около 500 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-бюро ФСИН.
Впервые эта цифра стала меньше полумиллиона.
цитата из сообщения пресс-бюро ФСИН
Сейчас в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержится около 496 791 человека, из них 391 614 — с исправительных учреждения. В начале 2019 года в колониях содержалось 463 тысяч человек.
За пять лет на треть сократилось число рецидивистов и на 26% граждан, которые нарушили УК впервые.
Во ФСИН отмечают, что снижение количества заключённых — следствие либерализации уголовно-исправительной политики. В ведомстве отметили, что в последние годы широко применяются наказания без лишения свободы. Правонарушений меньше не становятся, облегчаются нарушения.
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Видео: AP Archive
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