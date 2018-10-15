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Общедоступное пианино с улицы Блохина вывезли на свалку

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Это расстроило горожан.

Общедоступное пианино, которое находилось на улице Блохина, увезли на свалку. Об этом сообщили в группе "Петроградская диаспора" в Facebook.

По словам жителей, это сделала местная администрация. Музыкальный инструмент стоял на пересечении улицы Блохина и переулка Талалихина с июня 2019. Сыграть на нем мог каждый желающий.

"Это было почти чудо, люди собирались, играли, слушали и танцевали. Приходил настройщик - тоже житель района, настраивал инструмент.",

- рассказал автор поста.

Он поделился, что гостям это напоминало Париж.

Это уже второе уличное пианино, которое исчезло в Петроградском районе. Ранее оно пропало с Большого проспекта Петроградской стороны. Как стало известно, на него пожаловались местные жители. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Google показала новые эмодзи на Android 10 Q

Видео и фото: bostan555 / Instagram

Теги: пианино, уличное пианино
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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