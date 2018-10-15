Общедоступное пианино с улицы Блохина вывезли на свалку

Общедоступное пианино, которое находилось на улице Блохина, увезли на свалку. Об этом сообщили в группе "Петроградская диаспора" в Facebook.
По словам жителей, это сделала местная администрация. Музыкальный инструмент стоял на пересечении улицы Блохина и переулка Талалихина с июня 2019. Сыграть на нем мог каждый желающий.
"Это было почти чудо, люди собирались, играли, слушали и танцевали. Приходил настройщик - тоже житель района, настраивал инструмент.",
- рассказал автор поста.
Он поделился, что гостям это напоминало Париж.
Это уже второе уличное пианино, которое исчезло в Петроградском районе. Ранее оно пропало с Большого проспекта Петроградской стороны. Как стало известно, на него пожаловались местные жители.
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Видео и фото: bostan555 / Instagram
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