Общедоступное пианино с улицы Блохина вывезли на свалку

Это расстроило горожан.

Общедоступное пианино, которое находилось на улице Блохина, увезли на свалку. Об этом сообщили в группе "Петроградская диаспора" в Facebook.

По словам жителей, это сделала местная администрация. Музыкальный инструмент стоял на пересечении улицы Блохина и переулка Талалихина с июня 2019. Сыграть на нем мог каждый желающий.

"Это было почти чудо, люди собирались, играли, слушали и танцевали. Приходил настройщик - тоже житель района, настраивал инструмент.", - рассказал автор поста.

Он поделился, что гостям это напоминало Париж.

Это уже второе уличное пианино, которое исчезло в Петроградском районе. Ранее оно пропало с Большого проспекта Петроградской стороны. Как стало известно, на него пожаловались местные жители.

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Видео и фото: bostan555 / Instagram