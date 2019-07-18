Видео: в центре Петербурга любой желающий может сыграть на фортепиано

Если инструмент мешает, можно сообщить об этом владельцам. Их контакты указаны.

На Невском проспекте появилось красное фортепиано, сыграть на нем может любой желающий. Мобильный корреспондент Piter.TV заснял выступление горожан.

Как стало известно, инструмент принадлежит двум петербуржцам. Его можно взять в аренду. Фортепиано путешествует между двумя точками, и периодически появляется на набережной канала Грибоедова. Судя по кадрам, оно не остается без внимания.

Ранее другого пианино появилось на Малой Садовой. Каждый день его убирают и накрывают пленкой от дождя.

Видео: Piter.TV