На Малой Садовой появилось уличное фортепиано

В конце июля на Невском проспекте у дома №30 появилось настоящее фортепиано, на котором любой желающий может сыграть на отдельную плату.
По всей видимости, петербуржцам идея пришлась по душе: на Малой Садовой у дома №1 установили еще одно фортепиано. Инструмент пользуется спросом. Мобильный корреспондент смог послушать, как играет один из петербургских музыкантов.
Ранее мы писали, что в Новой Голландии пройдет Международный фестиваль дебютного кино.
Видео: Piter.TV
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