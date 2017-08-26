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smirenny
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На Малой Садовой появилось уличное фортепиано

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Первое фортепиано стоит на Невском проспекте, 30.

В конце июля на Невском проспекте у дома №30 появилось настоящее фортепиано, на котором любой желающий может сыграть на отдельную плату. 

По всей видимости, петербуржцам идея пришлась по душе: на Малой Садовой у дома №1 установили еще одно фортепиано. Инструмент пользуется спросом. Мобильный корреспондент смог послушать, как играет один из петербургских музыкантов. 

Ранее мы писали, что в Новой Голландии пройдет Международный фестиваль дебютного кино.

Видео: Piter.TV

Теги: фортепиано
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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