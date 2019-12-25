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Концерт "Битва Клавиров: Шопен vs. Лист"
Сегодня, 19:00
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nadezhda_sib

Концерт "Битва Клавиров: Шопен vs. Лист"

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Фортепианная музыка сразится с органом.

В стенах Петрекирхе состоится необычный музыкальный поединок между двумя величайшими пианистами и композиторами ― Фридериком Шопеном и Ференцом Листом. Только состязаться будут не они сами, а их произведения. В соревновании будут принимать участие фортепианная музыка Шопена и органные композиции Листа. 

Организаторы обещают интересный микс, который сможет открыть для вас музыкантов с новой стороны. 

Возрастное ограничение: 6+

Адрес: Невский проспект, 22-24

Фото: предоставлено организаторами

Теги: концерт, орган, фортепиано
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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