Концерт "Битва Клавиров: Шопен vs. Лист"

Фортепианная музыка сразится с органом.

В стенах Петрекирхе состоится необычный музыкальный поединок между двумя величайшими пианистами и композиторами ― Фридериком Шопеном и Ференцом Листом. Только состязаться будут не они сами, а их произведения. В соревновании будут принимать участие фортепианная музыка Шопена и органные композиции Листа.

Организаторы обещают интересный микс, который сможет открыть для вас музыкантов с новой стороны.

Возрастное ограничение: 6+

Адрес: Невский проспект, 22-24

Фото: предоставлено организаторами