КГИОП проанализирует действия застройщика обрушившейся табачной фабрики на Бронницкой

Реконструкция здания пошла не по плану.

Обрушившаяся стена бывшей табачной фабрики на Бронницкой, 11, привлекла внимание комитета по госконтролю, использованию и охране памятников. Об этом сообщили в пресс-службе КГИОП.

Реконструкция бывших корпусов "Нево-Табак" проводилась по заключению КГИОП с сохранением внешнего облика исторического здания. 21 декабря от собственника потребовали прекратить работы после обращений о разборке стены. Застройщик не уведомил о сборе Комиссии по ликвидации ЧС после самопроизвольного обрушения части фасада. Проверка зафиксировала еще и трещину на отреставрированном два год назад фасаде рядом стоящей лечебницы, также объекта культурного наследия.

По поводу произошедшего КГИОП провел совещание с представителям администрации Адмиралтейского района. Служба госнадзора и экспертизы займется анализом соответствия проведенных работ по обеспечению целостности здания. Действия застройщика оценят с правовой точки зрения. Проект по реконструкции здания, который послужил почвой для разборки, рассмотрят до конца января межведомственной рабочей группой.

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Фото: пресс-служба КГИОП