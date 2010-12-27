В Петербурге при реконструкции обрушился исторический фасад здания

Застройщик не выполнил обещания сохранить облик бывшей фабрики.

Исторический фасад табачной фабрики обрушился в пятницу вечером в Адмиралтейском районе Петербурга. Об этом рассказали активисты движения "Не все равно" в социальной сети " Вконтакте".

Здание бывшей фабрики "Нево - табак" на пересечении Клинского проспекта и Бронницкой улицы реконструируют. На месте объекта возведут многоквартирный жилой комплекс "Олимпия".

На строительном информационном щите указано, что внешний облик исторического здания должен сохраниться. Застройщиком выступает компания ООО "Клинский, 25", техническим заказчиком работ - ООО "Кеско", а подрядчиком - ООО "Бауэр Технология".

Ранее мы сообщали, что Смоляной мыс открыли после реконструкции и благоустройства.

Фото: Анастасия Плюшкина / "Не Всё Равно!" Адмиралтейский район / VK