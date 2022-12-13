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При обрушении декораций в Мариинском театре пострадала хористка
Сегодня, 15:49
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При обрушении декораций в Мариинском театре пострадала хористка

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Пострадавшая лечится дома. Она чувствует себя хорошо.

 В воскресенье, 26 февраля, хористка Мариинского театра была травмирована во время выступления. На артистку обрушились декорации в ходе вечернего спектакля "Снегурочка". Об этом сообщила пресс-служба театра.

Инцидент произошёл в "Мариинском-2". Пострадавшая получила ушиб головы об элемент мягких декораций при их смене. Солистку хора осмотрели в Мариинской больнице, и сделали КТ, после чего отпустили домой.

На данный момент в пресс-службе культурного учреждения сообщают, что артистка чувствует себя хорошо.

Ранее мы сообщили о том, что "Мюзик-Холл" 10 марта даст прощальный концерт перед реконструкцией.

Фото: Piter.TV

Теги: мариинский театр, санкт-петребург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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