При обрушении декораций в Мариинском театре пострадала хористка

Пострадавшая лечится дома. Она чувствует себя хорошо.

В воскресенье, 26 февраля, хористка Мариинского театра была травмирована во время выступления. На артистку обрушились декорации в ходе вечернего спектакля "Снегурочка". Об этом сообщила пресс-служба театра.

Инцидент произошёл в "Мариинском-2". Пострадавшая получила ушиб головы об элемент мягких декораций при их смене. Солистку хора осмотрели в Мариинской больнице, и сделали КТ, после чего отпустили домой.

На данный момент в пресс-службе культурного учреждения сообщают, что артистка чувствует себя хорошо.

Ранее мы сообщили о том, что "Мюзик-Холл" 10 марта даст прощальный концерт перед реконструкцией.

Фото: Piter.TV