Обрушением чердака дома на Васильевском острове займутся следователи

Сейчас на месте работает экспертная организация.

В отношении собственника квартиры на Васильевском острове, в котором произошло обрушение чердачных перекрытий, могут возбудить уголовное дело. Сейчас по факту случившегося проводится доследственная проверка, сообщил "Интерфакс".

Сегодня, 17 ноября, специалисты демонтируют упавшее чердачное перекрытие и вывозят строительный мусор. Специализированная организация проводит обследование, по результатам которого будут приниматься меры для восстановления разрушенных перекрытий и усиление нижерасположенных межэтажных перекрытий. Эксперты будут обследовать здание на наличие других аварийных участков.

Напомним, 16 октября, в доме №19 на 18-й линии В.О. обрушились чердачные перекрытия в квартире на последнем, седьмом этаже. Как выяснилось, хозяева проводили перепланировку без необходимого на то разрешения. В результате случившегося 15 жителей дома пришлось вывести на улицу. Никто не пострадал.

Фото: пресс-служба Василеостровского района