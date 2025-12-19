В ЖК "Образцовые кварталы" достроили новую поликлинику для взрослых

Новая поликлиника рассчитана на 250 посещений в смену и призвана улучшить медицинское обслуживание в активно застраивающемся районе.

В микрорайоне "Образцовые кварталы" в Пушкинском районе Петербурга завершено строительство нового современного медицинского учреждения – поликлиники для взрослых. Объект площадью 2000 квадратных метров возведён компанией "Терминал Ресурс" и готов к приёму пациентов. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Новая поликлиника рассчитана на 250 посещений в смену и призвана улучшить медицинское обслуживание в активно застраивающемся районе. Учреждение будет работать по участковому принципу: для удобства жителей здесь организовано семь терапевтических участков, а также кабинеты врачей-специалистов.

Особое внимание при создании поликлиники уделили оснащению диагностических отделений. Пациенты смогут пройти ультразвуковое исследование, рентгенографию, флюорографию и маммографию, не выезжая за пределы своего микрорайона. Это значительно ускорит процесс постановки диагноза и начала лечения.

Кроме того, в медицинском центре предусмотрен дневной стационар, где можно будет получать необходимое лечение и процедуры без длительной госпитализации.

Строительство и готовность объекта контролировали специалисты городского учреждения "Управление строительными проектами", подведомственного Комитету по строительству.

Также на Васильевском острове впервые за 50 лет построили новую современную поликлинику.

Фото: портал "Строительный Петербург"