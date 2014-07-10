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Трассу М-11 "Нева" обработают жидким раствором от наледи
Сегодня, 13:28
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Трассу М-11 "Нева" обработают жидким раствором от наледи

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Станцию по производству специального вещества планируют ввести в эксплуатацию до конца года.

На трассе М-11 "Нева" планируют применить новую технологию для борьбы с наледью. При обработке помимо сухих смесей будут использоваться и жидкие. Станцию по производству реагентов в новом формате запустят до конца года. Об этом сообщила пресс-служба оператора дороги "Магистраль двух столиц".

Жидкий противогололедный раствор применят на участке с 546-го по 684-й км трассы. Специалисты подчеркнули, что на первых этапах появления наледи обработка рассолом показывает большую эффективность, чем использование смоченной  в растворе сухой соли.

В уборке трассы М-11 задействуют 19 дорожных машин и 14 т реагентов. 

За прошлую неделю в Петербурге вывезли первые 28 кубометров снега.

Фото: "Магистраль двух столиц"

Теги: гололёд, зимняя обработка дорог, санкт-петербург, трасса м11
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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