Трассу М-11 "Нева" обработают жидким раствором от наледи

Станцию по производству специального вещества планируют ввести в эксплуатацию до конца года.

На трассе М-11 "Нева" планируют применить новую технологию для борьбы с наледью. При обработке помимо сухих смесей будут использоваться и жидкие. Станцию по производству реагентов в новом формате запустят до конца года. Об этом сообщила пресс-служба оператора дороги "Магистраль двух столиц".

Жидкий противогололедный раствор применят на участке с 546-го по 684-й км трассы. Специалисты подчеркнули, что на первых этапах появления наледи обработка рассолом показывает большую эффективность, чем использование смоченной в растворе сухой соли.

В уборке трассы М-11 задействуют 19 дорожных машин и 14 т реагентов.

За прошлую неделю в Петербурге вывезли первые 28 кубометров снега.

Фото: "Магистраль двух столиц"