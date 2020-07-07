Упитанную осеннюю нерпу заметили в водах Крюкова канала

Сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы рассказали, что гостья похожа на балтийскую нерпу.

В Крюковом канале заметили очередную нерпу, которая прибыла в Северную столицу "проездом". Видео с упитанной красавицей выложили в группе "Спасение тюленей 699-23-99" во "ВКонтакте".

Сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы рассказали, что гостья похожа на балтийскую нерпу. Судя по её упитанности, она добралась до города самостоятельно и не страдает от голода.

Специалисты посоветовали петербуржцам почаще обращать внимание на воду в реках и каналах, чтобы, возможно, увидеть ещё больше ластоногих.

Ранее мы сообщили о том, что спасённый из пожара в Петербурге котёнок Уголёк ищет новых хозяев.

Видео: ВКонтакте / Спасение тюленей 699-23-99