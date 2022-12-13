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В кинотеатре "Аврора" установили современное звуковое оборудование
Сегодня, 15:51
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В кинотеатре "Аврора" установили современное звуковое оборудование

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Технология не имеет аналогов в РФ.

В кинотеатре "Аврора" появилось новое звуковое оборудование, соответствующее современным стандартам. Зрители смогут полностью погружаться в действие кинолент за счёт системы объёмного звука VPT Intense. Об этом сообщило издание Spb.aif.ru со ссылкой на пресс-службу кинотеатра.

Систему отличают усиленные сабвуфера и каналами объемного звучания. Эффект от них достигается при помощи линейного массива, который специально подстроен под зал "Авроры".

По словам вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского, применение системы в кинотеатре не имеет аналогов не только в городе, но и во всей России.

Ранее мы сообщили о том, что в Мраморном дворце появился тактильный макет здания

Фото: ВКонтакте / Кинотеатр "Аврора" (Санкт-Петербург)

Теги: кинотеатр аврора, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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