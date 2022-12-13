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В Мраморном дворце появился тактильный макет здания
Сегодня, 11:09
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Мраморном дворце появился тактильный макет здания

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С помощью тактильного макета незрячие и слабовидящие люди могут составить более полное впечатление об архитектурных особенностях здания и его истории.

В Мраморном дворце появился тактильный макет здания. Об этом сообщили в пресс-службе "Русского музея".

С помощью тактильного макета незрячие и слабовидящие люди могут составить более полное впечатление об архитектурных особенностях здания и его истории. Остальные посетители благодаря макету могут оценить масштабность здания и увидеть его целиком.

Для самостоятельного знакомства с макетом посетители могут прослушать аудиогид с тифлокомментарием, который доступен на izi.TRAVEL.

Фото: Русский музей

Теги: мраморный дворец, русский музей
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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Peryurbabe PetaJeales
Сегодня 12:01

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