В Мраморном дворце появился тактильный макет здания. Об этом сообщили в пресс-службе "Русского музея".
С помощью тактильного макета незрячие и слабовидящие люди могут составить более полное впечатление об архитектурных особенностях здания и его истории. Остальные посетители благодаря макету могут оценить масштабность здания и увидеть его целиком.
Для самостоятельного знакомства с макетом посетители могут прослушать аудиогид с тифлокомментарием, который доступен на izi.TRAVEL.
Фото: Русский музей
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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