ГУП "Петербургский метрополитен" получит серверы хранения данных за 195 млн рублей

Работы завершатся в июле 2023 года.

СПб ГУП "Петербургский метрополитен" объявил тендер на оснащение двух своих АБК вычислительным кластером. Как выяснил Piter.TV из данных портала госзакупок, на эти нужды организация готова выделить 195 млн рублей.

Оборудование будет поставлено в дом №29 по улице Одоевского и в доме №3 по Чернорецкому переулку. Метрополитен получит 2 сервера хранения данных, 10 коммунаторов и 2 экрана. Работы по установке будут идти с понедельника по четверг – c 09:00 до 16:00, в пятницу – с 09:00 до 15:00. Они завершатся в июле 2023 года.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 6 января.

Ранее мы сообщили о том, что в Красногвардейском районе появится центр киберспорта.

Фото: Официальный сайт СПб ГУП "Петербургский метрополитен"