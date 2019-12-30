Оборот ритейла в РФ прошлом году вырос на 1,6%

В минувшем декабре этот показатель в годовом выражении увеличился на 1,9%.

Оборот розничной торговли в России в прошлом году вырос на 1,6% в сопоставимых ценах по отношению к уровню 2018 года и составил 33,532 триллиона рублей, сообщается в распространенном во вторник оперативном докладе Росстата.

В минувшем декабре этот показатель в годовом выражении увеличился на 1,9%, составив 34,74 триллиона рублей.

В декабре 2019 года оборот розничной торговли на 94,9% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка. Доля розничных рынков и ярмарок составила 5,1%. Для сравнения: в декабре 2018 года эти показатели составили, соответственно, 94,7% и 5,3%.

Росстат также отмечает, что в 2019 году в структуре оборота удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 47,9%, непродовольственных товаров - 52,1% (в 2018 году - 47,7% и 52,3% соответственно). В декабре прошлого года эти доли составили 48,1% и 51,9%.

Ранее Piter.tv писал о том, что Росстат зафиксировал убыль населения в России второй год подряд.

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