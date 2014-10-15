Оборот петербургских компаний превысил 21 трлн рублей за восемь месяцев

Петербургские гостиницы и рестораны лидируют по росту оборота.

Экономические показатели Санкт-Петербурга продемонстрировали уверенный рост в первые восемь месяцев 2025 года, причем наиболее динамично развивались сфера гостеприимства и общественного питания.

Общий оборот организаций Санкт-Петербурга за период с января по август 2025 года достиг 21,8 трлн руб., что на 6,6% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Статистические данные были обнародованы губернатором Александром Бегловым. Наибольший прирост продемонстрировали организации, работающие в сфере гостиниц и предприятий общественного питания. Их совокупный оборот вырос на 12,9%. Существенный рост также зафиксирован в образовательных учреждениях — 12,5%, в области информации и связи — 11,2%, а также в сфере транспортировки и хранения — 10,3%.

Индекс промышленного производства в городе увеличился на 5,4%. Основной вклад в этот рост обеспечили обрабатывающие производства, на долю которых пришлось 87% от общего объема выпуска. В результате индекс в этой категории составил 6,9%. Значительный рост показало производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — 60,2%, а также выпуск прочих транспортных средств и оборудования — 42,3%. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий выросло на 20%.

В строительной отрасли объем выполненных работ достиг 404,8 млрд руб. Индекс физического объема к уровню января-августа 2024 года составил 103,2%.

Ранее сообщалось, что петербургские комитеты готовят масштабный переезд в "Невскую ратушу".

Фото: Piter.TV