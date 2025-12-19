Оборот бизнеса Петербурга превысил 30 трлн рублей за 2025 год

Промышленность и торговля стали драйверами роста экономики города.

Экономика Санкт-Петербурга по итогам 2025 года продемонстрировала устойчивый рост: оборот организаций превысил 30,5 трлн рублей, а промышленное производство показало положительную динамику. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного со ссылкой на данные Петростата. Источник: Смольный, Петростат.

По итогам января—ноября 2025 года индекс промышленного производства в Санкт-Петербурге составил 103,8 % по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Основной вклад обеспечили обрабатывающие производства, доля которых достигла 87,8 %, при этом их индекс вырос до 104,9 %. Ключевую роль сохранило машиностроение. Производство прочих транспортных средств и оборудования увеличилось на 33,2 %, выпуск электронных и оптических изделий и компьютеров вырос на 24,1 %, автотранспортных средств, полуприцепов и прицепов — на 14,4 %.

За 11 месяцев 2025 года оборот организаций Санкт-Петербурга увеличился на 6 % и достиг 30,6 трлн рублей. В структуре оборота 57 % пришлось на предприятия торговли, где рост составил 6,3 %. Доля обрабатывающих производств достигла 17,5 %. Гостиницы и предприятия общественного питания увеличили оборот на 22,7 %, строительные организации — на 15,2 %, компании сферы информации и связи — на 13,9 %.

Объём выполненных строительных работ в городе составил 588,5 млрд рублей, а индекс физического объёма достиг 100,8 % к уровню 2024 года. За январь—ноябрь 2025 года в Петербурге ввели в эксплуатацию 2 004,4 тыс. кв. метров жилья. Положительная динамика зафиксирована и в сфере транспортировки и хранения, где объём услуг достиг 1 801,4 млрд рублей. Объём телекоммуникационных услуг увеличился на 11,6 % и составил 176,8 млрд рублей. Оборот розничной торговли продовольственными товарами достиг 1 077 млрд рублей, показав рост на 6,6 %. Оборот общественного питания увеличился на 6,4 % и составил 321,4 млрд рублей, при этом в ноябре 2025 года рост к ноябрю 2024 года достиг 17,9 %.

Фото: pxhere.com