Оборона Гренландии состоит из двух собачьих упряжек, считает Трамп

Глава США заметил, что не допустит того, чтобы остров "забрала" Россия или Китай.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп сообщил о том, что якобы национальная оборона Гренландии состоит из двух собачьих упряжек. Соответствующий комментарий лидер Белого дома сделал во время брифинга со СМИ на борту самолета Air Force One.

Знаете, в чем состоит их оборона? В двух собачьих упряжках. Знаете об этом? А тем временем повсюду находятся российские эсминцы и подводные лодки, а также китайские эсминцы и подводные лодки. Дональд Трамп, глава США

Напомним, что в декабре 2025 года глава вашингтонской администрации публично объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным посланником по Гренландии. Позже иностранный чиновник подтвердил намерение Белого дома сделать остров частью американской территории. Руководитель министерства по иностранным делам Дании Ларс Лёкке Расмуссен заметил, что был крайне возмущен официальными заявлениями нового спецпосланника США. Он уточнил, что посол США в Копенгагене будет вызван в посольство и потребует объяснений. Премьер-министры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли США от захвата острова. Чиновники добавили, что ожидают от Дональда Трампа уважения их общей территориальной целостности.

Трамп заявил о пересечении Ираном красной линии.

Фото и видео: Белый дом