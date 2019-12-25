Обогатившийся на 11 млн рублей подпольный заёмщик отделался судебным штрафом

Незаконный бизнес обернулся лишь штрафом, поскольку мужчина раскаялся и перевел часть денег на благотворительность.

Октябрьский районный суд Петербурга прекратил уголовное дело в отношении Богдана Святецкого, обвиняемого в незаконном предпринимательстве, и назначил мужчине судебный штраф. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Как выяснилось, с 2015 по 2019 год мужчина устроил незаконный незарегистрированный бизнес в офисе на Московском проспекте: Святецкий занялся предоставлением процентных займов. Преодставление займов осуществлялась с залогом недвижимости физлицам, поэтому Святецкий извлекал из деятельности доход в особо крупном размере. За четыре года мужчина обогатился на сумму свыше 11,5 млн рублей.

В суде отметили, что мужчина впервые замечен за совершением преступления средней тяжести, кроме того, он раскаялся и признал вину, ранее не был судим и никому не причинил материального ущерба. Также Святецкий постарался загладить вину посредством перечисления подпольно заработанных сумм на благотворительность.

Суд назначил судебный штраф в размере 250 000 рублей.

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