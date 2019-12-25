Депутата оштрафовали за почти украденный железнодорожный рельс под Петербургом

Распилить и увезти рельс депутат пытался вместе с приятелем.

Депутата-единоросса из Ленобласти оштрафовали по решению суда за покушение на кражу. Как рассказали в пресс-службе управления СКР на транспорте по Северо-Западу, изначально мужчине грозило до шести лет лишения свободы.

Установлено, что 7 декабря депутат вместе с приятелем обнаружили в лесополосе на перегоне железнодорожных станций "Лебяжье – Краснофлотск" в поселке Красная Горка Ломоносовского района рельс. Мужчины подцепили рельс с помощью троса, имеющегося в автомобиле, оттащили его на расстояние и стали распиливать привезенным газорезочным оборудованием. С поличным депутата и его подельника задержали полицейские, патрулировавшие территорию. Стоимостью украденного имущества РЖД могла бы составить примерно 15 тысяч рублей.

Следователи быстро собрали доказательства по делу о краже, и депутат дал признательные показания. Кроме того, он способствовал установлению обстоятельств произошедшего, извинился перед РЖД и сделал пожертвование одному детскому дому. Суд назначил судебный штраф в 10 тысяч рублей.

Отмечается, что уголовное дело второго фигуранта выделено в отдельное производство, расследование продолжается.

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Фото: Piter.TV