Неизвестные потушили "Вечный огонь" на Марсовом поле

Горение восстановили в короткие сроки.

Злоумышленники потушили "Вечный огонь" на Марсовом поле. Теперь их разыскивает полиция, рассказала пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Сообщение в полицию о случившемся поступило в ночь с 16 на 17 декабря. Было установлено, что нарушителями являются двое мужчин, которые потушили огонь за 15 минут до наступления полуночи. После этого они скрылись с места.

Информацию передали в уполномоченную организацию, и горения огня оперативно восстановили.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что квартиру артистки Филармонии на проспекте Космонавтов обокрал неизвестный.

Фото: Piter.TV