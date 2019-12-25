Неизвестные потушили "Вечный огонь" на Марсовом поле

Злоумышленники потушили "Вечный огонь" на Марсовом поле. Теперь их разыскивает полиция, рассказала пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.
Сообщение в полицию о случившемся поступило в ночь с 16 на 17 декабря. Было установлено, что нарушителями являются двое мужчин, которые потушили огонь за 15 минут до наступления полуночи. После этого они скрылись с места.
Информацию передали в уполномоченную организацию, и горения огня оперативно восстановили.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Фото: Piter.TV
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