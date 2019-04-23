Суд оштрафовал руководителя аэроклуба за травмированного парашютиста

Клиенту не провели необходимый инструктаж, а самолет не рассчитал место "выброски" спортсмена.

Приморский районный суд Петербурга оштрафовал на 50 тысяч рублей руководителя аэроклуба, проводящего на аэродроме "Горская" в Лисьем Носу прыжки с парашютом. Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, мужчину обвинили в предоставлении небезопасных услуг.

Известно, что прыжки с парашютом в аэроклубе подсудимого заведомо не отвечали требованиям безопасности, однако мужчина предоставил адреналиновую услугу четверым местным жителям в минувшем марте. При этом мужчина не организовал медосмотр, инструктаж и предполетный досмотр для парашютистов, а также "выбросил" клиентов с парашютами из самолета в небезопасном месте. Спортсмены пролетели над лесным массивом примерно в восьми километрах от посадочной площадки аэродрома. В результате жесткой посадки на болотистой местности один из клиентов получил травмы средней тяжести.

В суде мужчина признал вину и раскаялся, а также извинился перед потерпевшим и полностью возместил ему моральный и материальный вред. Уголовное дело прекратили и назначили руководителю аэроклуба судебный штраф.

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