Парапланерист приземлился на поле перед началом матча Франция - Германия

Пострадали несколько человек.

Перед началом матча сборных Франции и Германии по футболу, который прошел 15 июня в Мюнхене в рамках Евро-2020, на поле неудачно приземлился парашютист. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

Согласно опубликованным данным, на парашюте был нанесен лозунг, касающийся загрязнения окружающей среды. В УЕФА заявили, что при приземлении несколько присутствующих на трибунах получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время они проходят лечение в медицинском учреждении.

УЕФА и его партнеры полностью привержены обеспечению устойчивого развития турнира, было реализовано множество инициатив по компенсации выбросов углерода. из сообщения УЕФА

Отмечается, что данный инцидент не стал причиной внесения каких-либо изменений в ход футбольного матча. Сама игра завершилась со счетом 1:0 в пользу сборной Франции.

Ранее Португалия обыграла Венгрию со счетом 3:0. Встреча команд состоялась в Будапеште. Два гола оформил Криштиану Роналду. Он стал самым возрастным автором дубля в матчах Евро-2020.

Видео: YouTube / The Sun