В Геленджике турист госпитализирован в тяжелом состоянии из-за оторвавшегося парашюта

Следователи выясняют причину обрыва троса.

В Геленджике турист госпитализирован из-за оторвавшегося от катера парашюта. Об этом рассказали журналисты из Telegram-канала 112. В настоящее время 37-летний пострадавший находится в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у пациента травму головного мозга. Мужчина пострадал во время популярной услуги на пляже, когда к лодке на трос цепляется парашют. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают причину обрыва веревки. Возбуждено уголовное дело по статье за оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

29 июня около 17 часов в акватории Черного моря в районе Геленджика при катании на парашюте, буксируемом катером, произошел обрыв буксировочного фала. УТ СК РФ по региону

В настоящее время следствием назначены экспертизы, допрошены свидетели и осмотрено место инцидента.

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Фото и видео: Telegram / 112