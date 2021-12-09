Компания "Rocket Lab" впервые в истории поймала космическую ракету вертолетом

Благодаря использованию вертолета затраты на восстановление первой ступени снизятся.

Впервые в истории мировой космонавтики удалось вернуть отработавшую ракетную ступень с помощью парашютов и вертолета. Запуск с частного космодрома на полуострове Махия в Новой Зеландии состоялся 2 мая в 18:49 по местному времени. По московскому — в 01:49 3 мая. Прямая трансляция шла на YouTube-канале "Rocket Lab".

Компания поймала отработавшую первую ступень ракеты Electron с помощью вертолета Sikorsky S-92. Все прошло успешно. Парашют снижал скорость падения. Вертолет зацепил его крюком на тросе на высоте два километра. По словам главы компании "Rocket Lab" Питера Бека, чтобы реализовать задачу, требовалось совпадение множества факторов. Инженеры справились со своей работой.

Electron считается легкой ракетой. Она вывела на околоземную орбиту 34 малых спутника коммерческих заказчиков.

Видео: YouTube / Rocket Lab