Ракета Electron стартовала на орбиту с двумя спутниками зондирования

Rocket Lab запустила ракету с космодрома в Новой Зеландии.

Ракета Electron стартовала на орбиту с двумя спутниками дистанционного зондирования Земли от американской компании по геопространственной разведке BlackSky. Об этом рассказали представители пресс-службы оператора-разработчика носителя Rocket Lab. Запуск ракеты состоялся в 04:38 (по московскому времени) с космодрома Махия, находящегося на территории Новой Зеландии.

Известно, что два аппарата ДЗЗ весят около 60 кг. Они войдут в состав орбитальной группировки, которая к 2022 году составит 16 космических аппаратов. Устройства позволят получать оптические изображения планеты с разрешением в 50-90 см с высоты 430 км. За счет текущего запуска компания BlackSky имеет на орбите уже девять аналогичных спутников.

Напомним, что Rocket Lab приводнит первую многоразовую ступень ракеты-носителя с помощью парашюта в акватории Тихого океана.

Маск: орбитальный запуск корабля для полетов на Марс может состояться в январе.

Фото и видео: YouTube / Raw Space

