Ударившая двоих полицейских петербурженка отделалась судебным штрафом

Одному инспектору горожанка рассекла губу, второго ударила в пах ногой.

Красносельский районный суд Петербурга назначил судебный штраф в 15 тысяч рублей горожанке Евгении Ситобудской, ударившей двоих полицейских. Как рассказали в объединенной пресс-службе судов города, несовершеннолетний ребенок на иждивении и искреннее раскаяние в содеянном уберегло женщину от срока.

Суд установил, что в минувшем мае женщину задержали на лестничной площадке в доме на улице Адмирала Черокова. Патрульный полицейский требовал петербурженку прекратить нарушать общественный порядок и проследовать за ним в отдел, однако Ситобудская ударила полицейского кулаком в лицо. Инспектор получил ссадину верхней губы. Чуть позже к коллеге присоединилась группа участковых и также потребовала от женщины проехать с ними в отдел, тогда злоумышленница пустила в ход ноги. Одного из инспекторов женщина ударила в ногу и паховую область.

В суде женщина полностью признала вину.

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Фото: Piter.TV