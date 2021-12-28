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Обновленное пространство "ПРОСТО" открылось в Петербурге
Сегодня, 18:47
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Обновленное пространство "ПРОСТО" открылось в Петербурге

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Коворкинг занимает тысячу квадратных метров.

В понедельник, 16 мая, открылось обновленное пространство "Просто". Оно находится в "Точке кипения" на проспекте Медиков. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного. 

Коворкинг занимает тысячу квадратных метров. В помещении есть зоны для переговоров, лекторий, помещение для ZOOM-конференций, библиотека, кухня и зона для отдыха с настольными играми и приставкой.

Напомним, что раньше пространство работало в том же здании, однако теперь оно расширилось на пятом этаже. Добавим, что для посещения коворкинга необходимо пройти регистрацию на сайте. 

Ранее мы писали, что в Петербурге появится 17 тыс. рабочих мест благодаря благоустройству территории около станции "Горская".

Фото: Pixabay
 

Теги: коворкинг, просто, пространство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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