Обновленное пространство "ПРОСТО" открылось в Петербурге

Коворкинг занимает тысячу квадратных метров.

В понедельник, 16 мая, открылось обновленное пространство "Просто". Оно находится в "Точке кипения" на проспекте Медиков. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Коворкинг занимает тысячу квадратных метров. В помещении есть зоны для переговоров, лекторий, помещение для ZOOM-конференций, библиотека, кухня и зона для отдыха с настольными играми и приставкой.

Напомним, что раньше пространство работало в том же здании, однако теперь оно расширилось на пятом этаже. Добавим, что для посещения коворкинга необходимо пройти регистрацию на сайте.

Ранее мы писали, что в Петербурге появится 17 тыс. рабочих мест благодаря благоустройству территории около станции "Горская".

Фото: Pixabay

