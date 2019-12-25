Лицей имени Пьера де Кубертена закончат ремонтировать к середине августа

Учреждение встретит учеников 1 сентября.

Ремонтные работы в лицее №211 имени Пьера де Кубертена должны закончить к середине августа, 1 сентября школа примет учеников. Об этом рассказал на рабочем объезде 16 июня губернатор Александр Беглов.

Работы в здании идут по графику, строители трудятся на площадке в три смены. В школе уже сделали внутренние перегородки и перекрытия, проложили инженерные системы, обновили кровлю и часть ступеней. Ремонт лицевого фасада также почти завершен, скоро здание освободится от строительных лесов. Вскоре в лицее проведут чистовую отделку и завезут закупленные парты, стулья и школьные доски.

Лицей №211 работает в Петербурге уже 160 лет и стал старейшей школой города. Ремонт в здании не проводили с 1860 года.

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