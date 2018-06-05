Обновленный Музей блокады на Соляном переулке представит новую экспозицию

Петербуржцы смогут посетить музей в составе организованных экскурсионных групп, начиная с 8 сентября.

В пятницу, 6 сентября, в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда состоится торжественное открытие новой экспозиции. Также в музее сделали капитальный ремонт, рассказал "Петербургский дневник".

Ремонтные работы в Музее блокады на Соляном переулке длились больше года, в нем восстановили архитектерно-лепной декор, усилили фундамент, отремонтировали подвалы, полы и двери, наладили инженерные сети.

"После капитального ремонта и переговоров с Министерством обороны, в результате которых город приобретает для нас помещения, нам удалось высвободить все пространства, занятые служебными отделами музея. Эти квадратные метры отдали под экспозицию", - поделилась директор Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Елена Лезик.

Если Петербургу удастся договориться с Министерством обороны, то музей получит в ведение 3 тыс. квадратных метров площадей. Помещения расположены по адресу Гангутская улица, 1, в них хотят расположить фонды хранилища и кабинеты сотрудников.

На обновленной экспозиции представят исторические предметы и документы, инсталляции на тему осажденного Ленинграда. Сотрудникам удалось воспроизвести места блокадного города - театральную гримерку, булочную, бомбоубежище, творческую мастерскую и другие.

"Архитектура экспозиции разработана таким образом, чтобы витринная часть была открытой, а тема блокадного города была несколько изолирована от общего пространства, чтобы обеспечить посетителям эффект присутствия", - рассказала Лезик.

В будущем на базе музея хотят создать центр изучения истории битвы за Ленинград и наследия блокады.

Посетители смогут прийти в музей 8 сентября, но в составе экскурсионных групп по сеансам 10:00, 13:00, 16:00.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Чайковского вывесили список погибших людей во время блокады Ленинграда.

Фото: vk.com/blockademuseum