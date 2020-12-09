Музей блокады в Петербурге запустил выставку о начале битвы за Ленинград на Лужском рубеже

Посетители выставки смогут увидеть личные вещи летчиков, их награды и форму.

В Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда начала работу выставка "Защитники Ленинградского неба", которая расскажет о подвигах летчиков во времена Великой Отечественной войны. Об этом сообщил ТАСС.

Для посетителей подготовили ценные экспонаты: награды, форму, личные вещи, письма. Также зрителям предстанут работы фронтового художника Анатолия Яр-Кравченко. В общей сложности экспозиция включает в себя свыше 50 работ.

Отметим, что художник, чьи картины представлены на выставке, служил в авиационных частях 13-й воздушной армии Ленинградского фронта. В виде фронтовых альбомов и почтовых открыток печатали его рисунки.

Администрация музея убедительно просит соблюдать социальную дистанцию в музее, носить маски, а также планировать визит заранее и сначала связаться с музеем, чтобы записаться.

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Фото: Музей обороны и блокады Ленинграда / Вконтакте