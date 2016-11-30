Обновленный Центр соцпомощи семье и детям открылся в Красногвардейском районе

После ремонта длительностью полгода в Петербурге начал работу Центр помощи на Новочеркасском проспекте.

После завершившегося за полгода капитального ремонта в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга открылось обновленное здание Центра социальной помощи семье и детям. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Работы проводились по адресу: Новочеркасский проспект. В рамках ремонта была выполнена перепланировка помещений, произведена замена инженерных коммуникаций, обновлен фасад и благоустроена уличная терраса. Установлено современное оборудование, предназначенное для обучения и проведения релаксационных занятий. В структуре центра работают отделение помощи женщинам, отделение дневного пребывания несовершеннолетних "Охта", а также юридический кабинет, кабинеты логопеда и психолога. Для жителей района организована услуга проката товаров первой необходимости для новорожденных детей.

По информации администрации, в 2025 году запланирован дополнительный этап работ по благоустройству прилегающей территории.

Фото: freepik