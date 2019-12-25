Врачи ЛОКБ спасли впавшую в кому роженицу

Мать женщины выразила благодарность губернатору и врачам за оказанную помощь.

В понедельник, 16 сентября, на прямую линию с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко обратилась жительница города Кириши, мать роженицы, которая впала в кому после сложных родов.

Женщина выразила благодарность губернатору и врачам Ленинградской областной клинической больницы за оказанную помощь. В августе её дочь пережила сложные роды и впала в кому. Мать поблагодарила всех медицинских работников за их незаменимую помощь и попросила ускорить сроки медицинской экспертизы, проводимой Следственным комитетом.

По поручению главы региона Комитет здравоохранения окажет поддержку следователям в данном вопросе.