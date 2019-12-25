  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Врачи ЛОКБ спасли впавшую в кому роженицу
17 сентября, 10:28
748
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Врачи ЛОКБ спасли впавшую в кому роженицу

0 0

Мать женщины выразила благодарность губернатору и врачам за оказанную помощь.

В понедельник, 16 сентября, на прямую линию с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко обратилась жительница города Кириши, мать роженицы, которая впала в кому после сложных родов.

Женщина выразила благодарность губернатору и врачам Ленинградской областной клинической больницы за оказанную помощь. В августе её дочь пережила сложные роды и впала в кому. Мать поблагодарила всех медицинских работников за их незаменимую помощь и попросила ускорить сроки медицинской экспертизы, проводимой Следственным комитетом.

По поручению главы региона Комитет здравоохранения окажет поддержку следователям в данном вопросе.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские врачи успешно удалили редкую опухоль у 34-летней пациентки.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

Теги: ленобласть, локб
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии