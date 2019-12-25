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Еще 320 тысяч квартир получат обновленную квитанцию "Петроэлектросбыта"
Сегодня, 12:35
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Еще 320 тысяч квартир получат обновленную квитанцию "Петроэлектросбыта"

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Изменения уже отражены в Личном кабинете.

Жильцы более 321 тыс. петербургских квартир в июле получат обновленную квитанцию "Петроэлектросбыта". В ней будет строчка "Обращение с ТКО".

Плата за обращение с ТКО начисляется на основании договора с "Невским экологическим оператором" на комплексное обслуживание потребителей, дома которых были переведены на прямые договоры. Остальным потребителям плату за обращение с ТКО включат в другие платежные документы.

Все изменения уже отражены в едином платежном документе, который можно посмотреть в Личном кабинете и в мобильном приложении "ПСК/ПЭС". Вскоре квитанции появятся и в почтовых ящиках.

Всего на данный момент единую квитанцию получают жители 1,3 млн квартир. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что Смольный утвердил порядок накопления ТКО

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Фото: Pixabay

Теги: квитанция, обращение с тко, отходы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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