Еще 320 тысяч квартир получат обновленную квитанцию "Петроэлектросбыта"

Изменения уже отражены в Личном кабинете.

Жильцы более 321 тыс. петербургских квартир в июле получат обновленную квитанцию "Петроэлектросбыта". В ней будет строчка "Обращение с ТКО".

Плата за обращение с ТКО начисляется на основании договора с "Невским экологическим оператором" на комплексное обслуживание потребителей, дома которых были переведены на прямые договоры. Остальным потребителям плату за обращение с ТКО включат в другие платежные документы.

Все изменения уже отражены в едином платежном документе, который можно посмотреть в Личном кабинете и в мобильном приложении "ПСК/ПЭС". Вскоре квитанции появятся и в почтовых ящиках.

Всего на данный момент единую квитанцию получают жители 1,3 млн квартир.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что Смольный утвердил порядок накопления ТКО.

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Фото: Pixabay