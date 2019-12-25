Смольный утвердил порядок накопления ТКО

Некоторые правила вступят в силу только в 2024 году.

Комитет по природопользованию утвердил Порядок накопления твердых коммунальных отходов на территории Петербурга. Как отметили в пресс-службе ведомства, документ с подобным перечнем единых требований к объектам сферы обращения с отходами разработали впервые.

Для того, чтобы сделать обращение с отходами экологичным и прозрачным для жителей, для каждой контейнерной площадки должны соблюдаться единые правила. В Порядке определены требования к накоплению ТКО, к контейнерным площадкам, разграничены зоны ответственности участников процесса, указаны требования к контейнерам и их цветовая индикация.

В комитете уделили особое внимание раздельному накоплению отходов. Предусматриваются требования как к двухфракционной, так и к многофракционной системе. В зеленых контейнерах будут собираться смешанные влажные ТКО, а в синих – смешанные сухие. При применении пофракционной систему будут использоваться 4 цвета – синий для бумаги и картона, желтый – для отходов пластмасс и металлов, черный – для стекла, зеленый – для смешанных ТКО.

Требования к контейнерам вступят в силу с 2024 года. В Смольном пояснили, почему ждать нужно еще 2 года: нужно обновить городские контейнеры и привлечь соответствующее финансирование.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что петербургские "эсеры" поинтересовались у губернатора, почему так вырос тариф на вывоз ТКО.

Фото: Невский экологический оператор