Петербургские "эсеры" поинтересовались у губернатора, почему так вырос тариф на вывоз ТКО

В следующем году тариф вновь повысится.

Депутаты фракции "Справедливая Россия — За Правду" в петербургском ЗакСе обратились к губернатору с просьбой объяснить, почему в Петербурге повысился тариф на вывоз твердых бытовых отходов. Об этом сообщила Марина Шишкина.

Парламентарий отметила, что правительство обещало суммарно увеличить коммунальные платежи не более чем на 5%, однако по факту оказалось больше.

Однако единый тариф на вывоз твердых бытовых отходов для населения одномоментно вырос на 30 %. И с 2023 года единый тариф на вывоз мусора опять ждет увеличение: уже до 1402.6 руб./куб. м, что означает рост на 11 % к 01.07.2022 года или на 45 % к 01.01.2022 года. Марина Шишкина.

По информации депутатов, на тариф повлияли планы по строительству мусороперерабатывающих производств. При этом в открытых источниках нет сведений о согласовании работ, проектной документации и разрешении на возведение. Шишкина не понимает, на каком основании жители должны платить за реализацию будущих проектов уже сейчас.

"С учетом повышения тарифа на вывоз мусора в начале этого года расходы петербуржцев с 1 июля 2022 года становятся выше, чем в Москве", — заключила глава эсеров в ЗакСе.

Ранее стало известно о том, что петербургские власти намерены снизить оплату за вывоз ТКО, если горожане займутся раздельным сбором мусора.

Фото: Piter.tv