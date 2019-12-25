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Петербургские "эсеры" поинтересовались у губернатора, почему так вырос тариф на вывоз ТКО
Сегодня, 12:24
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Петербургские "эсеры" поинтересовались у губернатора, почему так вырос тариф на вывоз ТКО

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В следующем году тариф вновь повысится.

Депутаты фракции "Справедливая Россия — За Правду" в петербургском ЗакСе обратились к губернатору с просьбой объяснить, почему в Петербурге повысился тариф на вывоз твердых бытовых отходов. Об этом сообщила Марина Шишкина.

Парламентарий отметила, что правительство обещало суммарно увеличить коммунальные платежи не более чем на 5%, однако по факту оказалось больше.

Однако единый тариф на вывоз твердых бытовых отходов для населения одномоментно вырос на 30 %. И с 2023 года единый тариф на вывоз мусора опять ждет увеличение: уже до 1402.6 руб./куб. м, что означает рост на 11 % к 01.07.2022 года или на 45 % к 01.01.2022 года.

Марина Шишкина.

По информации депутатов, на тариф повлияли планы по строительству мусороперерабатывающих производств. При этом в открытых источниках нет сведений о согласовании работ, проектной документации и разрешении на возведение. Шишкина не понимает, на каком основании жители должны платить за реализацию будущих проектов уже сейчас. 

"С учетом  повышения тарифа на вывоз мусора в начале этого года расходы петербуржцев с 1 июля 2022 года становятся выше, чем в Москве", —  заключила глава эсеров в ЗакСе. 

Ранее стало известно о том, что петербургские власти намерены снизить оплату за вывоз ТКО, если горожане займутся раздельным сбором мусора. 

Фото: Piter.tv

Теги: вывоз тко, отходы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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